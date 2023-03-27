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برلمان

الشيوخ يحيل 12 تقاريرا من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات الأعضاء إلى الحكومة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة 12 تقارير من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

وتضمنت قائمة التقارير، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عمر زايد، بشأن "إنشاء مطلع ومنزل على الطريق الدائري بمنطقة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة "، والنائب إبراهيم شحاتة، بشأن "نقل الأسواق الموجودة داخل مدينة القرين إلى المكان المقترح والمخصص لنقل السوق الجديدة بمدينة القرين - الشرقية"، والنائب إبراهيم شحاتة، بشأن "تطوير" وازدواج الطريق الذي يربط مركز أبو حماد ومركز فاقوس في الطريق على ترعة السعيدية ابتداء من كوبري العزازي إلى قرية أبو شلبي مرورا بمدينة القرين"، و" تطوير ورفع كفاءة الطريق من القرين إلى فاقوس مرورا بالطويلة والصوالح"، والنائب مؤمن معاذ، بشأن " عودة طائرة مصر للطيران إلى الوادي الجديد".

كما أحال المجلس تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن "اختصاص وزارة الشباب والرياضة بالإشراف المباشر على الهيئات الرياضية غير الأولمبية مع عمل رابطة رياضية تتبع الوزارة لإدارة شئون هذه الهيئات".

وأحال مجلس الشيوخ أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائبة  راجية الفقي، بشأن تفعيل بعض الآليات للمساعدة في رفع الوعي الصحي داخل المؤسسات الطبية".

كما أحال مجلس الشيوخ  تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  محمد عمارة، بشأن " معاملة تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة المثل بالسجائر المعتادة وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة ".

وضمت قائمة التقارير المحالة من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمود تركي، بشان " استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية "، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد"، وتقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  محمد الصالحي، بشأن" تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية".

وأحال المجلس أيضا تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن مشروع سياحي متكامل لسياحة المسنين من دول أوروبا في فصل الشتاء لاستغلال اعتدال المناخ في مصر".

كما أحال مجلس الشيوخ، يناقش تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  أكمل نجاني، بشأن إحياء مهرجان القراءة للجميع وإطلاق إصدار رقمي لمكتبة الأسرة وتحويلها لمنصة رقمية تشيح المعرفة والمعلومات مجانا للجميع دون التعدي على حق الملكية الفكرية".

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اللجان النوعية اقتراحات برغبات الحكومة

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