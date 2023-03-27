بسبب الإضرابات.. شلل كامل لحركة النقل في المانيا

أصيبت المطارات ومحطات الحافلات والقطارات بالشلل في جميع أنحاء ألمانيا، صباح اليوم الاثنين، وذلك خلال أحد أكبر الإضرابات التي شهدتها البلاد، حسبما أفادت سكاي نيوز.

و دعت للاضراب نقابة فيردي العمالية ونقابة إي.في.جي لعمال النقل، ويعد هو الأحدث في إضرابات مستمرة لشهور أضرت بالاقتصادات الأوروبية الكبرى حيث أثر ارتفاع أسعار الغذاء و الطاقة.

وعلق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا، الرحلات الجوية، في حين ألغت شركة دويتشه بان المشغلة لخدمات السكك الحديدية رحلات المسافات الطويلة.

ويضغط الموظفون من أجل رفع الأجور لتخفيف آثار التضخم الذي وصل إلى 9.3 بالمئة في فبراير .