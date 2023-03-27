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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن قرار عاجل من نادي الهلال، قبل مباراته المرتقبة أمام الأهلي، في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب موقع “كورة سودان” السوداني، فإن وفد نادي الهلال المتواجد في القاهرة، شرع في إنجاز الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق الأول الذي يصر مصر الثلاثاء، متجاهلين ترتيبات الأهلي من حيث حجوزات الفنادق وملاعب التدريب وتوفير وسائل النقل الداخلي من حافلة للفريق وعربات صغير.

وأشار التقرير أن تلك الخطوة تأتي تعبيرًا عن غضب الهلال من النادي الأهلي، الذي قام بشكوى الفريق السوداني فيما يخص الترتيبات التي سبقت مباراة الجولة الثانية التي أُقيمت في السودان، حيث اشتكى “المارد الأحمر” من سوء المعاملة خاصة فيما يخص الترتيبات فيما يتعلق بحجوزات الفنادق والملاعب وشركات الضيافة والأمن الخاصتين بالبعثة.

ويحتاج الأهلي للانتصار على الهلال بهدف نظيف، أو الفوز بفارق أكثر من هدف حال تلقت شباكه أهدافًا، للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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