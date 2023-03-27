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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، علي موقف كل من ديانج وتاو في مباراة الهلال.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:خاص.. ديانج وتاو يعودان للقاهرة يوم الخميس وقد يتم استبعاد الثنائي من الحسابات الفنية لكولر أمام الهلال السوداني".

ويحتاج المارد الأحمر للانتصار بهدف مقابل لا شيء أو بفارق هدفين حال تلقي شباكه هدفًا، وذلك للعبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف صن داونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 11 نقطة، ثم الهلال السوداني صاحب الوصافة برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط.

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