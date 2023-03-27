بينهم بلدان عربية.. دول العالم تتحرك لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي

سيطر الدولار الأمريكي على التجارة العالمية وتدفقات رأس المال على مدى عقود عديدة، ومع ذلك، تبحث العديد من الدول عن بدائل للدولار لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

هيمنة الدولار الأمريكي

أصبحت الولايات المتحدة، بين عشية وضحاها، القوة المالية الرائدة بعد الحرب العالمية الأولى، ودخلت الحرب في عام 1917 وخرجت أقوى بكثير من نظيراتها الأوروبية.

ونتيجة لذلك، بدأ الدولار الأمريكي في إزاحة الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية دولية، وأصبحت الولايات المتحدة أيضًا متلقيًا مهمًا لتدفقات الذهب في زمن الحرب.

ثم اكتسب الدولار دورًا أكبر في عام 1944، عندما وقعت 44 دولة على اتفاقية “بريتون وودز”، مما أدى إلى إنشاء نظام تبادل عملات دولي جماعي مرتبط بالدولار الأمريكي والذي كان بدوره مرتبطًا بسعر الذهب.

بحلول أواخر الستينيات، أصبحت الصادرات الأوروبية واليابانية أكثر قدرة على المنافسة مع الصادرات الأمريكية.

وكان هناك معروض كبير من الدولارات حول العالم، مما يجعل من الصعب دعم الدولار بالذهب.

وتوقف الرئيس نيكسون عن التحويل المباشر للدولار الأمريكي إلى الذهب في عام 1971، وأنهى هذا المعيار الذهبي والحد الأقصى لكمية العملة التي يمكن طباعتها.

على الرغم من أنه ظل العملة الاحتياطية الدولية، فقد فقد الدولار الأمريكي بشكل متزايد قوته الشرائية منذ ذلك الحين.

خطوات روسيا والصين لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي

وبسبب قلقها بشأن هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي وقدرة البلاد على “تسليحه”، كانت دول أخرى تختبر بدائل للحد من هيمنة الدولار.

في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عقوبات اقتصادية على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا، تعاونت موسكو والحكومة الصينية لتقليل الاعتماد على الدولار وإقامة تعاون بين أنظمتهما المالية.

منذ الغزو عام 2022، تضاعفت تجارة الروبل اليوان ثمانين ضعفًا.

تعمل روسيا وإيران معًا أيضًا لإطلاق عملة مشفرة مدعومة بالذهب، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية “فيدموستي”.

بالإضافة إلى ذلك، اشترت البنوك المركزية “خاصةً الروسية والصينية” الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967 مع تحرك الدول لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.

كيف تعمل الدول الأخرى على تقليل الاعتماد على الدولار

ويعتبر إلغاء الدولرة موضوعًا في أجزاء أخرى من العالم:

في الأشهر الأخيرة، ناقشت البرازيل والأرجنتين إنشاء عملة مشتركة لأكبر اقتصادين في أمريكا الجنوبية.

في مؤتمر عُقد في سنغافورة في يناير، تحدث العديد من المسؤولين السابقين في جنوب شرق آسيا عن جهود التخلي عن الدولار الأمريكي الجارية.

تجري الإمارات والهند محادثات لاستخدام الروبية في تداول السلع غير النفطية في تحول بعيدًا عن الدولار.

قالت المملكة العربية السعودية، لأول مرة منذ 48 عامًا، إن الدولة الغنية بالنفط منفتحة على تداول العملات إلى جانب الدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من هذه التحركات، يتوقع القليلون رؤية نهاية الوضع السيادي العالمي للدولار في أي وقت قريب.

وفي الوقت الحالي، لا تزال البنوك المركزية تحتفظ بحوالي 60٪ من احتياطياتها من العملات الأجنبية بالدولار.