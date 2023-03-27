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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مَن أول نبي خط بالقلم؟ وفوق كل ذي علم عليم الحلقة الرابعة

علي جمعة
علي جمعة

تضمن سؤال الحلقة الرابعة من برنامج “وفوق كل ذي علم عليم”، والذي يقدمه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، قول: «من هو النبي الذي كان أول من خط بالقلم؟»

من هو النبي الذي كان أول من خط بالقلم؟

وتابع خلال البرنامج المذاع عبر فضائية صدى البلد تحت رعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية: “كان أول من خط بالقلم، كيف خطى بالقلم، ماذا كتب بالقلم، الاتجاه لتسجيل كتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم، مضيفاً السؤال واضح هنا:” من ذلك النبي، وتضمنت الإجابات المقترحة هل هو سيدنا نوح، سيدنا شيث بن آدم، سيدنا إدريس".

قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه

وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن تفاصيل مسابقة ينظمها برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، خلال شهر رمضان، قائلا: «لا نبتغي إلا وجه الله من وراء تنظيم هذه المسابقة».

وأضاف «جمعة» خلال برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المسابقة ستكون على مدار 30 يوما، مبينا أن كل يوم في رمضان، سيكون هناك سؤالا يتضمن 3 إجابات، وعلى المشارك في المسابقة أن يختار الإجابة الصحيحة.

وأعلن مفتي الديار المصرية السابق، أن قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، ويكون ضمن جوائز المسابقة 5 رحلات عمرة، على أن يقع الاختيار على 5 فائزين فقط لأداء العمرة.

الاشتراك في الجائزة

اختصه النبي بمفتاح الكعبة

وقال على جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إنّ سؤال الحلقة السابقة كان عن أحد بطون قريش الذي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم، بمفتاح الكعبة بناء على أنه كان معه منذ عهد إسماعيل وإبراهيم حيث بنيا الكعبة.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي أن مفتاح الكعبة مع بني شيبة، وهؤلاء تمسكوا بهذا المفتاح، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه: «خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم»، مشيرا إلى أن الحكام عبر العصور لم يأخذوا المفتاح منهم لتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز في سؤال الحلقة الثالثة من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة وبرعاية مؤسسة أبوالعينين، هو: نور سمير السيد أحمد، من محافظة الدقهلية.

وفوق كل ذي علم عليم علي جمعة هيئة كبار العلماء من هو النبي الذي كان أول من خط بالقلم سيدنا نوح سيدنا شيث بن آدم سيدنا إدريس اختصه النبي بمفتاح الكعبة

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