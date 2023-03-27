متجوّز على مراتك| حسن شاكوش يفقد أعصابه أمام بسمة وهبة بسبب شيخ العرافين

زعم شيخ العرافين، أن حسن شاكوش مغني المهرجانات متزوج بسيدة غير ريم طارق التي تزوج منها مؤخرا، وهي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم.



وقال شيخ العرافين: "الزوجة الأخرى هي التي اشترت السلاسل التي يرتديها حسن شاكوش بشكل مستمر، كما أنها تقطن في منطقة التجمع".

زوجة حسن شاكوش



وهنا حاول حسن شاكوش، مغادرة الاستديو بعدما فقد أعصابه، لكن بسمة وهبة سيطرت عليه وطلبت منه البقاء في الاستديو وهو ما استجاب له، وسيطر الغضب على زوجته ريم طارق، حيث صدقت شيخ الحارة، وكادت ازمة تنشب بينها وحسن شاكوش، وقالت: "عارفة شيخ العرافين، بس مش كل حاجة بيقولها كدب، عموما موضوعنا انتهى، الموضوع اللي أنا فيه انتهى".



ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

