عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متجوّز على مراتك| حسن شاكوش يفقد أعصابه أمام بسمة وهبة بسبب شيخ العرافين

حسن شاكوش
حسن شاكوش

زعم شيخ العرافين، أن حسن شاكوش مغني المهرجانات متزوج بسيدة غير ريم طارق التي تزوج منها مؤخرا، وهي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم. 

txt

زوجة حسن شاكوش: السجدة كانت قبل الفيرست لوك.. ومكنتش مرتاحة قبلها 


وقال شيخ العرافين: "الزوجة الأخرى هي التي اشترت السلاسل التي يرتديها حسن شاكوش بشكل مستمر، كما أنها تقطن في منطقة التجمع".

زوجة حسن شاكوش


وهنا حاول حسن شاكوش، مغادرة الاستديو بعدما فقد أعصابه، لكن بسمة وهبة سيطرت عليه وطلبت منه البقاء في الاستديو وهو ما استجاب له، وسيطر الغضب على زوجته ريم طارق، حيث صدقت شيخ الحارة، وكادت ازمة تنشب بينها وحسن شاكوش، وقالت: "عارفة شيخ العرافين، بس مش كل حاجة بيقولها كدب، عموما موضوعنا انتهى، الموضوع اللي أنا فيه انتهى".


ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.
 

حسن شاكوش بسمة وهبة زوجة حسن شاكوش برنامج العرافة ريم طارق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

عملات جديدة.. إعلان عاجل من بوتين بشأن التخلي عن الدولار الأمريكي

موضوعات متعلقة

زوجة حسن شاكوش: السجدة كانت قبل الفيرست لوك.. ومكنتش مرتاحة قبلها 

ترشيحاتنا

قرار صحيح.. بيان عاجل من رئيس إسرائيل بعد تأجيل التعديلات القضائية

يسبب أضرار جسيمة للجسد| قمر الدين المغشوش يعاد تدويره بعد أنتهاء صلحيته

أحدث سعر لأرخص سيارات مرسديس في مصر .. صور

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل

لا تراجع.. هذا ما يفعله الروس بمن يحاول الهروب من ساحة المعركة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولى عمل بس ربنا بيحبنى..إطلالات مثيرة لـ هالة صدقى| إجرائها التوب الشفاف

حلويات رمضان.. طريقة تحضير الكنافة بخطوات بسيطة

القرص بـ 75 جنيها.. طريقة عمل الطعمية الكيرى على السحور

طعمية بـ المكسرات والكاجو .. طبق سحور يثير جدل رواد السوشيال

فيديو

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

اتظلمت ومستحيل أمثل مع غادة عبد الرازق .. تصريحات صادمة لـ مي عمر في حبر سري

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ