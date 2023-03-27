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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك مصر يطرح مبادرة لتقسيط رحلات العمرة ببطاقاته الائتمانية دون فوائد

حج و عمره
حج و عمره

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين الراغبين في أداء المناسك الدينية، الحج أو العمرة، في معرفة التسهيلات التي تقدمها البنوك لتقسيط رحلة الحج أو العمرة.

ويقدم موقع صدى البلد، التسهيلات والشروط والمدة الزمنية للتقسيط التي يوفرها بنك مصر للراغبين في أداء مناسك الحج أو العمرة، وذلك لتقسيط تكاليف ورسوم تلك المناسك.

وأتاح بنك مصر إمكانية تقسيط العمرة، من خلال بعض الشركات السياحية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام، لأداء عمرة بالتقسيط، معلنا عبر الموقع الإلكتروني: "عمرتك بالتقسيط حتى 36 شهرا بدون فوائد وذلك ببطاقات البنك الائتمانية".

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الشركات السياحية المتعاقدة مع بنك مصر

 الشركات السياحية المتعاقدة مع البنك للسماح بأداء العمرة بالتقسيط على النحو التالي:
(حياة للسياحة – صقر السماء للسياحة – تساهيل للسياحة- ترافكو للسياحة – تريبتانزا للسياحة).

حج وعمرة

مدة تقسيط العمرة في بنك مصر


- تقسيط على 6 شهور / 4 % مصاريف إدارية.

- تقسيط على 12 شهر / 8.25 % مصاريف إدارية.

- تقسيط على 18 شهر / 13.5 % مصاريف إدارية.

- تقسيط على 6 شهور/1 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 12 شهر /5.75% مصاريف إدارية

- تقسيط على 18 شهر /11% مصاريف إدارية

- تقسيط على 24 شهر /15% مصاريف إدارية

- تقسيط على 36 شهر /22.75% مصاريف إدارية

- تقسيط على 6 شهور / 3 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 12 شهر / 6 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 18 شهر / 10 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 6 شهور /6.5 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 12 شهر /11.8 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 18 شهر /16 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 24 شهر /21 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 36 شهر /28.5 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 6 شهور /6.5 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 12 شهر /11.8 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 18 شهر /16 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 24 شهر /21 % مصاريف إدارية

- تقسيط على 36 شهر /28.5 % مصاريف إدارية.

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