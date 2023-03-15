يخص حج هذا العام.. قرار سعودي عاجل بشأن المحرم والمرافقين للمقيمين بالمملكة

السعودية..

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن استمرار إتاحة التقديم على الحج لهذا العام، للراغبين بأداء المناسك من داخل السعودية من المواطنين والمقيمين.



وطالبت الوزارة السعودية الجميع بضرورة الالتزام باشتراطات التقديم هذا العام، ومنها: إكمال اللقاحات المعتمدة لفايروس كورونا «كوفيد-19»، والحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية، موضحة أن الأولوية لمن لم يسبق له الحج (ويستثنى محرم المرأة من هذا الشرط في حال لم تحج من قبل، عبر تقديمه طلب استثناء)، ألا يقل عمر المتقدم لأداء الحج عن 12 عاماً (بالتاريخ الهجري)، ألا يعاني من أمراض مزمنة حادة.

وعن شروط إضافة المحرم والمرافقين نوهت الوزارة انها تتمثل في ما يلي: أن يكون المحرم مواطنا أو مقيما، والحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافقاً، وإضافة المحرم المستثنى للمرافقين يكون على نفس الحجز.

وبينت أن خطوات التسجيل لموسم الحج عبر موقع الوزارة أو تطبيق «نسك»، ثم اختيار «الحجز» من خدمات الحج، ثم اختيار «إنشاء حجز جديد»، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الاطلاع على الباقات وتفاصيلها، ثم إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة (الزوج، الأخ، الأب، الابن) وكلاهما اختياري، ثم اختيار باقة الحج، ثم إدخال بيانات الحساب البنكي، ثم اختيار طريقة السداد، ثم إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.