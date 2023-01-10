بعد التشاور مع السعودية.. العراق تتخذ قرارا عاجلا بشأن الحج والعمرة

أصدرت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية ، اليوم “الثلاثاء”، قرارا بتخفيض مبالغ التأمين المفروضة على المعتمرين والحجاج من قبل الجانب السعودي.

وقالت الهيئة العراقية في بيان لها، إن "رئيس الهيئة سامي المسعودي زار المملكة العربية السعودية وبعد المداولة مع الجانب السعودي تم خفض مبالغ التأمين التي فرضت على المعتمرين والحجاج".

واشارت الى أن "التأمين الخاص بالمعتمرين تم تخفيضه من (235 ريال إلى 88 ريال)، اما بالنسبة الحجاج فأصبحت 29 ريالا بدل من 109 ريالات".

وناشدت الهيئة جميع شركات العمرة بمراعاة الاجور الخاصة باداء مناسك العمرة للعراقيين سواء المغادرين جوا او برا وتخفيضها لهم".

