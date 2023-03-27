إسلام أمين: مؤسسة إكرام الخيرية تستهدف توزيع 100 ألف كرتونة غذائية

أكد الإعلامي إسلام أمين، أن مؤسسة إكرام الخيرية تقوم بتوزيع وجبات جاهزة طوال الشهر الكريم، ويتم توزيع مساعدات على عمال اليومية و المحتاجين.

وأضاف إسلام أمين، خلال برنامجه "بالخير سابقين" المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يتم تقديم المساعدات طوال العام، وخلال شهر رمضان لديهم هدف فى توزيع 100 ألف كرتونة بها 12 كيلو مواد غذائية.

وكشف أن الكرتونة بها أرز و خل و سكر و مكرونة و زيت و فصولية وعدس و ملح، أن جميع الأصناف أساسية، وتم استبعاد أى سلعة غير أساسية.

ولفت إلى أن الظروف صعبة على الجميع، وعلى القادر مساعدة غير القادر، وتكون المساعدات أكثر فى شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتوزيع 50 ألف كرتونة فى العام الماضي، وهذا العام هناك هدف للوصول لـ الضعف.

وعرض تقريرا عن توزيع الكراتين على المواطنين فى جميع المحافظات.