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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني أحد تجليات المرحلة السياسية المميزة التي تعيشها مصر

النائب خالد ابو نحول
النائب خالد ابو نحول

وصف النائب خالد ابو نحول، عضو مجلس النواب، الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني مايو المقبل، بأنها ليست فقط خطوة ضخمة، نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتأكيد على نزاهتها وتعزيز المشاركة الوطنية، والحوار بين كل الأطراف، ولكنها مرحلة سياسية هامة تحياها البلاد تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف ابو نحول، في تصريح صحفي له اليوم، أنه ربما للمرة الأولى وبتوجيهات القيادة السياسية، تجلس مختلف القوى الوطنية ومنها المعارضة والحزبية تحت مظلة وطنية واحدة للاتفاق على القادم وكيفية مواجهة تحديات المرحلة.

ونوه عضو مجلس النواب، بالاقتراح الذي قرر مجلس امناء الحوار الوطني، رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمقرر انتهاؤه يناير القادم وفق الدستور  وهو ما يؤكد عل الحرص على استمرار نزاهة التجربة السياسية المصرية. فالقضاء حصن حصين للانتخابات والتجربة المصرية في هذا الصدد مميزة للغاية.

ولفت عضو البرلمان إلى أن جميع القوى السياسية تثق فى نزاهة القضاء ووطنيته، ومقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات، كما يؤكد جدية الدولة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وشدد نائب الصعيد، على أن الحوار الوطنى إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية فى مصر، والبلاد تعيش تحربة سياسية مميزة، كما أن انطلاقها برهان تام على جدية الدولة في الاستماع للرأي الآخر خصوصا وأن توصياته سترفع للقيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وقوانين.

واعتبر النائب، الاعلان عن بدء الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، يؤكد حرص الدولة على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، فالوطن يتسع للجميع تحت راية المصلحة العامة وفقا للرؤى والأفكار والمقترحات التى تساهم فى تحقيق المنفعة العامة والتجرد من المصالح الشخصية.

واختتم النائب خالد ابو نحول بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة حقيقية، والحوار الوطني إحدى تجليات المرحلة السياسية المميزة التي يعيشها الوطن.

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