بيان عاجل من زعيم كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وذلك بعد يومٍ واحد من تجربة صاروخية جديدة أجرتها بيونج يانج هي الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كيم جونج أون قوله: "يجب زيادة ترسانتنا النووية حتى نكون جاهزين بشكل تام لاستخدامها في أي وقت".

تجربة جديدة

وصباح الاثنين، أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث سلسلة من تجارب الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق بيان للجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن القوات المسلحة رصدت صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلِقا من منطقة جونغهوا في مقاطعة هوانجهاي الشمالية جنوب وسط البلاد مساء أمس باتجاه "البحر الشرقي"، وهو الاسم الكوري لبحر اليابان.

وقطع كل من الصاروخين مسافة ما يقرب من 370 كيلومترًا وفق مصدر في الجيش الكوري الجنوبي، مضيفًا أن الأمر يشكل "استفزازًا خطيرًا يمس بسلام المجتمع الدولي وشبه الجزيرة الكورية واستقرارهما"، كما شدّدت سول درجة المراقبة في مواجهة عمليات إطلاق جديدة.

وأكدت كوريا الشمالية على حرصها على حفاظ جيشها على جهوزيته الكاملة للرد على أي "عدوان"، ومجابهة التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية حصول عملية إطلاق الصاروخين. ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مسؤولين في الوزارة اعتقادهم أن الصاروخين حلّقا في مسار غير منتظم قبل أن يسقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.