عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من زعيم كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، إنه يجب الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وذلك بعد يومٍ واحد من تجربة صاروخية جديدة أجرتها بيونج يانج هي الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كيم جونج أون قوله: "يجب زيادة ترسانتنا النووية  حتى نكون جاهزين بشكل تام لاستخدامها في أي وقت".

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده

تطورات خطيرة.. تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة

تجربة جديدة

وصباح الاثنين، أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث سلسلة من تجارب الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق بيان للجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن القوات المسلحة رصدت صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلِقا من منطقة جونغهوا في مقاطعة هوانجهاي الشمالية جنوب وسط البلاد مساء أمس باتجاه "البحر الشرقي"، وهو الاسم الكوري لبحر اليابان.

بسبب سيول وواشنطن.. تفاصيل تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

واشنطن: عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا مباشرا لنا

وقطع كل من الصاروخين مسافة ما يقرب من 370 كيلومترًا وفق مصدر في الجيش الكوري الجنوبي، مضيفًا أن الأمر يشكل "استفزازًا خطيرًا يمس بسلام المجتمع الدولي وشبه الجزيرة الكورية واستقرارهما"، كما شدّدت سول درجة المراقبة في مواجهة عمليات إطلاق جديدة.

وأكدت كوريا الشمالية على حرصها على حفاظ جيشها على جهوزيته الكاملة للرد على أي "عدوان"، ومجابهة التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية حصول عملية إطلاق الصاروخين. ونقلت وسائل إعلام يابانية عن مسؤولين في الوزارة اعتقادهم أن الصاروخين حلّقا في مسار غير منتظم قبل أن يسقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

زعيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كيم جونج أون كوريا الشمالية بيونج يانج الاسلحة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

موضوعات متعلقة

بسبب سيول وواشنطن.. تفاصيل تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

واشنطن: عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية لا تشكل تهديدا مباشرا لنا

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده

تطورات خطيرة.. تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة

ترشيحاتنا

هناك ما تخفونه.. اتهامات خطيرة من الصين للدول الغربية بشأن نورد ستريم

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

هل موت الصائم في رمضان يدخل الجنة بدون حساب؟.. أمين الفتوى يوضح

المالية تكشف عن مفاجأة وحزمة تحسين الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

قراءة القرآن من المصحف في التراويح.. الإفتاء: مباحة بشرط لا يعرفه كثيرون

بيان عاجل من روسيا بشأن تحقيق دولي في تفجير نورد ستريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيو .. أكلات رمضان مصرية وسعودية ولبنانية أى صنف تختار

بعد سفرها شهرين.. سيدة تستقبل خادمتها بهذه المفاجأة: بكت من الفرحة

لابس حلق.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بالسبحة على سجادة الصلاة

المعاش قليل.. فنان مغربي شهير يشعل النيران في نفسه بالشارع

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ