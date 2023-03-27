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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات خطيرة.. تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة

صواريخ باليستية
صواريخ باليستية

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، كانا الأخيرين في سلسلة إطلاقات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

ومن جانبه قال جيش كوريا الجنوبية إن المناورات مع الولايات المتحدة مستمرة، مشيرا إلى أن ما قامت به كوريا الشمالية عمل استفزازي.

وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام على استكمال سيئول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات.

وتعتبر بيونج يانج هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها. وزعمت الجمعة أن المناورات الأخيرة التي أطلق عليها اسم "درع الحرية" كانت تدريبات من أجل "احتلال" كوريا الشمالية.

 

مناورات عسكرية كورية الجنوبية كوريا الشمالية الولايات المتحدة واشنطن

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