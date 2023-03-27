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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده

بقع في ملابس زعيم
بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده

أثار ظهور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بـ سترة ملطخة ببقع بيضاء متعددة-على معطفه عند المعصم والخصر وأخرى على سترته بالقرب من الأزرار- مخاوف من عقوبة شديدة قد تواجه مساعده وحارسه الشخصي بتهمة عدم حماية كرامة الزعيم المتمثلة في مظهره العام أمام شعبه.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ ساعات قليلة، فقد ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بالسترة المتسخة بما يبدو أنه طلاء أبيض بسبب تجديد أحد مباني الرقابة أو غير ذلك أثناء تفقده إطلاق صاروخ باليستي العابر للقارات (ICBM) والذي يعتقد أنه قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

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زعيم كوريا الشمالية

وتعليقا على هذا الموقف الخطير الذي يهدد حياة المساعد والحارس الشخصي لزعيم كوريا الشمالية، قال مايكل مادن الخبير الكوري الشمالي، إن المسؤولين يواجهون نزول في رتبتهم أو عقوبة الأشغال الشاقة كما لا يمكن استبعاد الإعدام إذا أغضبوا الزعيم. 

وأضاف الخبير الكوري الشمالي أنه إذا غضب كيم جونج أون من المحتمل أيضا أن يتم إرسال عدد قليل من المسؤولين إلى موقع بناء أو مزرعة لمدة شهر أو شهرين لمراجعة أنفسهم حول هذا التجاوز البسيط.

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده  

كيم جونج أون

وأشار مايكل مادن إلى أن هناك روايات عن والد الزعيم، كيم جونج إيل بشأن إرسال حراسه الشخصيين وأعضاء طاقمه الشخصي إلى السجون وفي إحدى الحالات إلى فرقة الإعدام لارتكاب جرائم بسيطة جدا. 

ولفت إلى أنه من إحدى القصص غير المؤكدة هي أن أحد أفراد طاقمه الشخصي جلس على مكتبه ودخن إحدى سجائره، وعندما اكتشف كيم جونج إيل ذلك أطلق النار على الرجل.

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده  

وبين الخبير الكوري الشمالي أن المذنب في حق الزعيم قد يترك رسالة اعتذرا لكيم من أجل تقليل العقوبة، كما من المحتمل أن لا يفكر زعيم كوريا الشمالية من الأساس في عقوبة للمساعد حيث أنه أقل عرضة لتقلبات المزاج ومشاكل التنظيم العاطفي من والده كيم جونج إيل.

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده  

 

الإعدام أو الأشغال الشاقة..بقع في ملابس زعيم كوريا الشمالية تهدد حياة مساعده  

 

 

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