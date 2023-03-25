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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جاكيت بـ 2800 دولار.. غضب بسبب ملابس ابنة رئيس كوريا الشمالية الغالية

رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية وابنته

بعد إخفاء عائلته عن الأضواء والظهور العام لسنوات، شوهدت ابنة رئي كوريا الشمالية “كيم جونج أون”، في صور حديثة وهي ترتدي جاكيت من دار ديور للأزياء تقدر قيمته 2800 دولار.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في 17 مارس، أنه تم تصوير كيم وابنته معًا أثناء إطلاق صاروخ "هواسونجفو -17" الباليستي العابر للقارات في كوريا الشمالية.

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على النقيض من الظروف الفقيرة التي يعيشها سكان كوريا الشمالية، ارتدت "جو آي" البالغة من العمر 10 سنوات جاكيت "كيدز هود داون" ذو العلامة التجارية الفرنسية "كريستيان ديور" ، والذي يبلغ سعره 2800 دولار.

ملابس ابنة رئيس كوريا الشمالية

ويعتقد أنها ابنة كيم التي انضمت حديثا إلى اتباع حياة والدها كيم، وفي مواقف سابقة، شوهد كيم وهو يستمتع بالأطعمة الباهظة الثمن والغريبة والساعات والملابس والإكسسوارات وغيرها من العناصر الخاضعة للعقوبات في البلاد. 

وفي 10 أكتوبر 2020 ، تم تصوير الزعيم الكوري الشمالي وهو يرتدي ساعة “ IWC Schaffhausen” السويسرية، التي يزيد سعرها عن 10000 دولار، في الذكرى 75 لحزب العمال.

وفقًا لسفير كوريا الشمالية السابق “ريو هيون-وو”، فإن المهمة الأساسية للدبلوماسيين الكوريين الشماليين خارج البلاد هي شراء سلع على قائمة السلع الفاخرة لعائلة كيم جونج أون.

وبالنسبة للكثيرين خارج كوريا الشمالية، فإن أسلوب حياة كيم موضوع انتقادات شديدة، ووفقًا لتقديرات جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال في عام 2020، يعاني 60٪ من سكان البلاد من الفقر المدقع. باعتبارها أقل اقتصاد حر في مؤشر عام 2023. 

كوريا الشمالية كيم جونج أون ابنة رئيس كوريا الشمالية

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