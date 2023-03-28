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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن قرار محكمة الكاس في قضية فرجاني ساسي

صدى البلد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن مفاجأة بشأن قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية فرجاني ساسي.

وأكد خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة الزمالك، أن قرار المحكمة نهائي، ولا يحق لـ ساسي الطعن عليه، مشددا على أن محكمة الكاس، منحت الزمالك الحق في رفع قضية ضد ساسي، ومطالبته بتعويض.

وأضاف خالد الغندور، أن الزمالك على علاقة جيدة بـ فرجاني ساسي، لذلك سيتواصل مع أمير مرتضى، المشرف العام علي الكرة؛ للحديث عن الأمر، ومطالبته بتعويض للنادي.

وأكمل أن قرار الكاس، جاء بسبب رحيل فرجاني ساسي بطريقه سيئة عن الزمالك.

وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما لصالح الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

وألغت المحكمة الرياضي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650.000 يورو بخلاف الفوائد.

ووافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للاتحاد الدولي لكرة الفدم "فيفا" لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد .

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وخسر الدعوى أمام "فيفا" من قبل بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية أثناء فترة اللجان المعينة، واعتبر الاتحاد الدولي أن النادي لا يمتلك أي دفوع لتقديمها.

وقام الزمالك بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.

الزمالك الدحيل القطري خالد الغندور كرة القدم فرجاني ساسي

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خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن قرار محكمة الكاس في قضية فرجاني ساسي

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