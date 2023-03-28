ينال العبد رضا الله.. داعية إسلامي يتحدث عن فضل سقيا الماء.. فيديو

تحدث الدكتور مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي، عن فضل سقيا الماء، مؤكدا أن تكريم خلق الله جاء للتشريف والتعظيم عندما أمر الله بمن يعولهم وتقديم لهم يد العون.



وقال الدكتور مصطفى العكريشي، خلال لقائه ببرنامج "أما بعد" مع الإعلامي حسن الشاذلي على قناة "صدى البلد"، إن سيقا الماء له فضل عظيم، خاصة الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، مستشهدا بقول الله تعالى : "وجعلنا من الماء كل شيء حي".



وأوضح الدكتور مصطفى العكريشي، أن أي إنسان يريد رضا الله عز وجل والسعادة وراحة البال في حياته عليه أن يسعد خلق الله، لأنه تقرب بمعروف واستمد عبوديته من الله سبحانه وتعالى، وخيرها سقيا الماء.