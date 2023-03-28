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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تريد محبة الله ومغفرته في شهر رمضان؟.. داعية يكشف السر

مصطفى العكريشى
مصطفى العكريشى

قال الدكتور مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي، إن الدكتور أحمد عمر هاشم تحدث عن فضل سقيا  المياه في الإسلام فالله- سبحانه وتعالى- يعاتب عباده فيقول عبدى استسقيتك فلم تسقيني، ويرد العبد متعجبا: كيف يا رب أسقيك وأنت رب العالمين؛ فيقول رب العالمين: استسقاك عبدي فلان، فالمعنى واضح، وهو إكرام خلق الله.

وأضاف الدكتور العكريشي، خلال لقائه ببرنامج “أما بعد” مع الإعلامي "حسن الشاذلي" على قناة “صدى البلد”، أن الذي يريد محبة الله ومغفرته- سبحانه وتعالى-؛ عليه بسقيا المياه.

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن الله- سبحانه وتعالى- يناجي خلقه أن يسقوا عباده، خاصة وأننا في شهر رمضان الكريم.

الدكتور المياة رمضان صدى البلد الله

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