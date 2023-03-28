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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السجن 5 سنوات لـ فلاح حاول سرقة توك توك بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، فلاح بالسجن 5 سنوات لمحاولته سرقة توك توك وإصابة قائدة بسلاح ابيض ناحية قرية عرب الكلابات بمركز الفتح .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .
تعود وقائع القضية رقم 19658 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى انه أثناء قيادة المجني عليه " محمود . ف . م " توك توك  خاص به ناحية قرية عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح قام شخصين بالقفز داخل التوك توك من الخلف أثناء سيرة وقام المتهم الأول بضرب المجني عليه في جانبه الأيسر بمطواة كانت بحوزته واجبره على التوقف وقام المتهم بإجبار المجني عليه على النزول من التوك توك وأثناء مقاومة المجني عليه قام بضربه على يديه اليسرى بالمطواة وتعالت صرخات المجني عليه حتى أن تدخل الأهالي لإنقاذه وفر المتهمان هربا .

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وتم تشكيل فريق بحث برئاسة النقيب حسام محمد عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة الفتح وبإجراء التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهمان وهم " فرغلي . أ . ع " فلاح و " فرح . ص . ج " هارب وتمكن قوات الأمن من ضبط المتهم الأول .

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