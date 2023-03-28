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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلاوة وجمال.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على هدف محمد صلاح في مالاوي

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، علي هدف محمد صلاح في مباراة مصر ومالاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم عبد الجواد في تويتة له: “الله علي حلاوة وجمال الجول ده ‏⁧‫#مصر_مالاوي‬⁩”.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى مالاوي، في المباراة التي تقام على ملعب بينجو الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2023، لتصبح النتيجة 3-0 لصالح الفراعنة.

جاء الهدف من تسديدة قوية من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، بعد أسيست رائع من مصطفى محمد.

كان طارق حامد تقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بينما أضاف عمر مرموش هدف الفراعنة الثاني في الدقيقة 16.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

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