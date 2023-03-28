رجل محظوظ يكتشف كنز ثمين اثناء بحثه عن المعادن بأستراليا

فاز أحد هواة الكشف عن المعادن بالجائزة الكبرى بعد اكتشاف كتلة صلبة ضخمة من الذهب تبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قام الرجل المحظوظ بالاكتشاف أثناء استخدام جهاز الكشف عن المعادن، أثناء تمشيط الشاطئ بحثًا عن كنز مخفي.

وسلط الرجل المحظوظ الضوء على الاكتشاف المحتمل فوق منطقة في بالارات ، فيكتوريا ، أستراليا.

رجل محظوظ يكتشف كنز ثمين اثناء بحثه عن المعادن

لم يكن يتوقع الرجل العثور على أي شيء ذي قيمة كبيرة ولكن عندما بدأ في الحفر ، اكتشف كتلة صلبة عملاقة يبلغ وزنها 4.6 كجم. أخذ الرجل الاكتشاف إلى Lucky Strike Gold في جيلونج ليرى مدى قيمتها.

وقال الرجل أنه يتوقع بيع الكتلة الصلبة الثقيلة بحوالي 10000 دولار أسترالي (حوالي 5500 جنيه إسترليني)، لكن الخبراء كشفوا أن أكثر من نصف الكتلة الصخرية مصنوعة من الذهب الخالص - حوالي 2.6 كجم.