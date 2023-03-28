رئيس جامعة الأزهر السابق: الاهتمام بقواعد اللغة طريق الفهم لكافة العلوم

واصل الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، رئيس جامعة الأزهر السابق، سلسلة محاضراته التي تعقدها المنظمة بكلية اللغة العربية لطلاب الأزهر، حول أنواع الكلم وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية والأبواب السبعة التي يقع فيها الإعراب بالعلامات الفرعية في ضوء كتاب "أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك لابن هشام الأنصاري".



استهل الدكتور المحرصاوي المحاضرة بمراجعة شاملة لما تم شرحه في السابق من خلال تطبيقات عملية شارك فيها المتدربون، مبينا لهم الاسم الصحيح والشبيه بالصحيح والاسم المنقوص.

كما بين لهم المعرب والمبني من أنواع الكلمة واستشهد بأمثلة توضيحية من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.



وفي ختام المحاضرة طالب د. المحرصاوي، الطلاب الحرص على التدريب المستمر لما تم شرحه من قواعد لغوية يستقيم لسانهم لغويا.