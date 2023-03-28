تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى على التلفزيون المصري مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وأبرز التقرير المفصل، أنه وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية تشهد البلاد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري معتدل على والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتابع التقرير المفصل، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الادارية 22 14

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 21 15

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 14

العريش 21 13

رفح 20 14

رأس سدر 25 14

نخل 23 07

كاترين 18 07

الطور 26 17

طابا 24 14

شرم الشيخ 30 19

الإسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 19 13

السلوم 18 12

سيوة 22 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 30 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 29 16

شلاتين 29 19

حلايب 26 16

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 12



