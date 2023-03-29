رؤية فنية..ضياء السيد يكشف سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب فترة كيروش

علق ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على استبعاد طارق حامد من منتخب مصر في فترة تواجد كارلوس كيروش المدرب الأسبق للفراعنة.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "استبعاد طارق حامد في فترة كارلوس كيروش مع منتخب مصر، جاء من وجهة نظر فنية بحتة لكيروش، وشرح وجهة نظره الفنية في هذا الأمر للجهاز الفني" .

وأضاف: "كان هناك فروقات بين أداء طارق حامد، وبعض اللاعبين في مركزه وهذا بالنسبة لكارلوس كيروش" .

واختتم: "لم يكن هناك أي أزمات بين كيروش وطارق حامد الأمر كان وجهة نظر فنية فقط لكيروش".