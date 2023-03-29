بعد انتهاء التصوير.. ريهام عبد الغفور تشارك صورًا من كواليس رشيد

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسلسل رشيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريهام في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية بدلة زرقاء لامعة وباروكة شعر صفراء ونضارة شمسية.

انتهى صناع مسلسل رشيد من تصوير جميع أحداثه، وذلك بعد فترة تصويره دامت لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة.



ونشر أحد صناع المسلسل صورة لفريق عمل المسلسل فى نهاية التصوير وعلق عليها قائلا: فركش مسلسل رشيد.



أحداث الحلقة السادسة



أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل “رشيد” والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح . وحملت الحلقة السادسة العديد من الأحداث ، حيث بدأ رشيد قضاء عقوبته داخل السجن ، ورفض الاختلاط بين السجناء .

أما في الوقت الحالي فقد تمكن رشيد من العثور على ابنه سيف بعدما قامت أسماء بالذهاب إلى نوجا وهددتها بفضح ماضيها في حال عدم اخبارها بمكان سيف ، لتكشف لها انه يعمل ديلر مخدرات ومنحتها رقم تليفونه ، وقد تحدثت معه هي ووالده ، وحين اكتشف انهم علي علم باسمه الحقيقي فر منهم هاربا .