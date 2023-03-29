عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

3 أيام في ألمانيا.. كواليس أول زيارة خارجية للملك تشارلز

الملك تشارلز
الملك تشارلز

ينطلق الملك تشارلز، اليوم، في أولى رحلاته خارج المملكة المتحدة، بعد تأجيل زيارته إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات السياسية الواسعة في البلاد.

ووفقا لـ “وكالة فرانس برس”، سيصل تشارلز إلى برلين وسيجري ارتباطات هناك وفي براندنبورج قبل التوجه إلى هامبورج خلال الجولة التي تستغرق ثلاثة أيام.

txt

تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا وسط الاحتجاجات العنيفة

txt

قصر باكنجهام: الاحتجاجات في فرنسا قد تؤثر على زيارة الملك تشارلز للبلاد

يُنظر إلى قرار زيارة هذه الدول باعتبارها محاولة لبناء جسور ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث وصفها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأنها لفتة أوروبية مهمة.

وأضاف أن هذه الزيارة في وقت مبكر تؤكد على الصداقة الوثيقة والصادقة بين البلدين، وسوف تستمر الزيارة لمدة 3 أيام.

من سيستقبل الملك تشارلز ؟

سيرحب شتاينماير والسيدة الألمانية الأولى "إلكه بويدنبندر" بتشارلز والملكة كاميلا مع مرتبة الشرف العسكرية في بوابة براندنبورج في برلين.

ثم سيسافر الملك والملكة إلى قصر بلفيو في شتاينماير في وسط المدينة ، لحضور مأدبة رسمية للعائلة المالكة، وسيلقي الملك يوم الخميس خطابا في البرلمان الاتحادي الألماني ويلتقي باللاجئين الذين وصلوا مؤخرا من أوكرانيا.

وسيقوم شتاينماير والزوجان الملكيان بعد ذلك بزيارة وحدة عسكرية ألمانية بريطانية في ولاية براندنبورج، وسينتقل الملك إلى مدينة هامبورج الساحلية الشمالية يوم الجمعة، حيث من المقرر أن يقوم بجولة في مشروع للطاقة المتجددة.

قال بوب وارد ، من كلية لندن للاقتصاد: "ليس من المفاجئ أنه بعد أن أصبح ملكًا لم يتخلَّ عن اهتمامه المستمر بالقضايا البيئية، وهذه قضية تتجاوز السياسة".

كنيسة القديس نيكولاي

سيضع تشارلز وشتاينماير أكاليل من الزهور على أنقاض كنيسة القديس نيكولاي بالمدينة ، التي دمرت خلال غارة جوية في الحرب العالمية الثانية ، والتي أصبحت الآن نصبًا تذكاريًا.

وسيوقع العاهل البريطاني أيضًا "الكتاب الذهبي" للمدينة ، والذي وقع عليه سابقًا في عام 1987 خلال زيارة مع زوجته حينها الأميرة ديانا.

وقال رئيس الدولة الألمانية، إنه وجه الدعوة إلى تشارلز، الذي زار ألمانيا أكثر من 40 مرة ، في جنازة والدته الملكة إليزابيث الثانية ، في سبتمبر الماضي.

فرنسا المملكة المتحدة الاحتجاجات تشارلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

ترشيحاتنا

بعد خيبة أمل بوتين.. زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

اقضِ على الانتفاخ في رمضان|طرد الغازات من البطن نهائيًا بـ 3 طرق مجربة

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ