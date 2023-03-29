محافظ الشرقية: تكثيف الجهود للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع ورصفها فضلا رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع مدينة منيا القمح للإرتقاء بمستوى منظومة النظافة بمتابعه عمال النظافه بشوارع المدينه وتشجيعهم وتحفيزهم على العمل ورفع الأتربة من الشوارع والطريق الدائري والمرور على مداخل ومخارج المدينة ونقلها إلى النقطة الوسيطة الثابتة بمدينة منيا القمح ، للتأكد من خلق جو صحى وبيئى نظيف، شملت أعمال النظافة بكورنيش منيا القمح وغسل التلتوار لتحسين الشكل الجمالى والحضارى لمدخل المدينة أمام مواطنيها وزائريها.وذلك لخلق بيئة صحية للمواطنين حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري.

كما قام رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالتواصل المباشر مع المواطنين والتواجد فى الشارع لرفع مستوى النظافة والإرتقاء بالشكل الجمالى والحضارى ومتابعة كافة الأعمال الجارية بالمدينة والوحدات القروية التابعه والتواصل المباشر مع المواطنين ورفع اشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية والتي تعوق حركة المارة في الشوارع ، كما تم إجراء الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة العامة وتركيب قطع غيار حرصاً على سلامة المواطنين.

ولرفع كفاءة الانارة بالشوارع قامت رئاسة مدينة القرين بصيانة كشافات الإنارة بالطريق الحربي وطريق معهد ضباط الصف وطريق العزازي مروراً بمدخل المدينة كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بمتابعة أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات والخلايا بأماكن بمستشفى العزازى النفسى.

ولضبط حركة السيارات وعبور المواطنين شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إشغالات بشوارع مدينة بلبيس حفاظاً على انضباط ونظافة الشوارع والحفاظ على حق المواطنين.

وللارتقاء بمنظومة النظافة داخل مدينة بلبيس انطلق عمال ومشرفي ادارة المخلفات الصلبه والبلديه بمجلس مدينة بلبيس بحملة نظافة موسعه لتجوب شوارع مدينة بلبيس لرفع تراكمات القمامه بمختلف المناطق كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة والإشراف على أعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة شارع عبد المنعم رياض فضلا عن متابعه أعمال الإنارة وتركيب اسلاك الليد على الأعمدة وقامت رئاسة حى اول الزقازيق بالتواجد بشارع المعهد الدينى ونفق أبو الريش وشارع عبد السلام عارف وشارع سعد زغلول وذلك لمتابعة أعمال تزين الأعمده بفروع لمبات الليد لإضفاء اللمسة الجمالية لشوارع وميادين الحي.

كما تابعت رئاسة مدينة القنايات أعمال النظافة والتجميل فتم قص وتهذيب الأشجار بطول مصرف أكوة طريق القنايات - ابو عجوة للمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة، وفي سياق متصل تم رفع المخلفات ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها الي المدفن الصحي بلبيس، بواسطة العاملين في إدارة تحسين البيئة وسائقي ومعدات الحملة الميكانيكية بالمدينة.