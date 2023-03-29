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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالشرقية على مستشفى القرين المركزي فجرا

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القرين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من التدريب الجيد لهيئة التمريض علي استخدام الأجهزة، وتطبيق الخطط العلاجية بالأقسام الحرجة، كما اطلع علي السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تطبيق بروتوكول العلاج وفقاً للمعايير، وتدوين كافة الإجراءات التمريضية والطبية بها.

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كما تفقد وكيل الوزارة أيضاً قسم الكلي الصناعي، وتم التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بما يتناسب مع احتياجات مرضى الكلي خلال شهر رمضان الكريم، وحرص علي الاستماع إلى المرضي، للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهاً لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، موجهاً إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لهم.

وخلال المرور حضر مدير المستشفى، واستمع وكيل الوزارة منه عن اخر مستجدات التطوير الجارية بقسم العناية المركزة، والمقرر رفع كفاءتها وتوسعتها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلي ١٦ سرير، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى ٣ مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

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