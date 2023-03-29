الأهلي يدرس ضم لاعب عجمان الإماراتي .. وكولر يقرر

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن دراسة النادي الأهلي لضم نجم عجمان الإماراتي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “وكيل لاعبين يعرض على الأهلي التعاقد مع فراس بلعربي صانع ألعاب نادي عجمان الإماراتي.. والإدارة تعرض اللاعب على كولر”.

وتعرض حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، لـ إصابة خلال مباراة المنتخب الأخيرة التى كانت أمس، وتوقع البعض عدم مشاركة الشناوي فى المباراة المقبلة، ولكن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي، كشف أن الشناوي بنسبة كبيرة سيشارك فى مباراة الهلال السوداني يوم السبت.

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن حارس مصر الأول و النادي الأهلي محمد الشناوي سيكون متواجدا فى مباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل.

وأضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن التقرير المبدئي يؤكد أن الشناوي سيشارك فى المباراة، وأن إصابة الشناوي كانت إجهادا فى العضلة الخلفية، وهناك تواصل بين طبيب الأهلي والجهاز الفنى لـ المنتخب الوطنى لعمل الفحوصات.



ولفت ، إلى أن النادي الأهلي هو أكبر الأندية التى تمتلك جماهير، وفى وقت قصير جدًا كان هناك نفاد لـ التذاكر الخاصة بـ مباراة الأهلي و الهلال السوداني.