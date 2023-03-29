عاجل| مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن مشاركة الشناوي بمباراة الهلال السوداني

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن حارس مصر الأول و النادي الأهلي محمد الشناوي سيكون متواجدا فى مباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل.



وأضاف خلال مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن التقرير المبدئي يؤكد أن الشناوي سيشارك فى المباراة.



وكشف أن إصابة الشناوي كانت إجهاد فى العضلة الخلفية، وهناك تواصل بين طبيب الأهلي و الجهاز الفنى لـ المنتخب الوطنى لعمل الفحوصات.



ولفت ، إلى أن النادي الأهلي هو أكبر الأندية التى تمتلك جماهير، وفى وقت قصير جدًا كان هناك نفاذ لـ التذاكر الخاصة بـ مباراة الأهلي و الهلال السوداني.



