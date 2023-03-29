في اليوم السنوي.. محافظ أسيوط يشهد احتفالية الذكرى الـ1083 على تأسيس الجامع الأزهر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء ، احتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوي للجامع الأزهر والتي نظمتها منطقة أسيوط الأزهرية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، بمناسبة مرور 1083 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر في السابع من شهر رمضان المبارك .

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإعلام الديني بأسيوط، والدكتور صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط ، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ، والقس عاموس بسطا ممثلا عن بيت العائلة والأنبا يؤأنس مطران الاقباط الارثوذوكس بأسيوط والعقيد أحمد بدر الدين نائب مستشار عسكري أسيوط، ولفيف من عمداء وأساتذة الكليات بالجامعة وبعض أئمة الأزهر الشريف وواعظين وواعظات الأزهر وطلاب وطالبات الجامعة.

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم للشيخ علاء عبدالرحيم المدرس بالأزهر الشريف وكلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ووجه محافظ أسيوط تحية شكر وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكل رجالات وقيادات الأزهر الشريف وجميع العاملين به لدورهم في نشر رسالة الإسلام الوسطية السمحة، مشيدًا بدور الأزهر الشريف ومؤسساته في التنوير على مر العصور ونشر وسطية الاسلام وسماحته وتقديم کافة أنواع الدعم العلمي والثقافي عن طريق العناية بالوافدين وتوفير المطبوعات الدينية اللازمة وارسال البعثات وترجمة معاني القرآن مقرؤة ومسموعة عبر الإذاعة بالإضافة إلى إنشاء المعاهد الدينية ودعم المراکز الثقافية حول العالم وحفظ التراث الإسلامي ودراسته ونشره.

وأشار المحافظ، إلى قوة العلاقات بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية والأزهر الشريف بكافة مؤسساته والتعاون المشترك في كافة المجالات وخاصة في دعم المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

كما تحدث الدكتور علي عبدالحافظ عن دور الأزهر الشريف، ومناهجه في تعليم ابنائه من المصريين والوافدين ، كما تحدث الدكتور خلف عمار عن دور الأزهر في الدعوة وفي لجان المصالحات ووحدات لم الشمل ولجان الفتوى والتي تقدم خدماتها لجميع المواطنين وتساهم في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار الدخيلة على المجتمع ، كما تحدث وكيل كلية اللغة العربية عن الأزهر الشريف وعلماؤه ودورهم في نشر العلم وكانت كلمة الأب عاموس عن دور بيت العائلة المصرية والتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في تنفيذ برامج وخطط التوعية والتنمية لبيت العائلة المصرية.

كما نقل الدكتور أحمد عبدالمولى تحيات رئيس جامعة أسيوط، لشيخ الأزهر الشريف وكافة قيادات الأزهر ، مشيدًا بدور الأزهر الشريف وقياداته وعلماؤه في نشر وسطية الدين الإسلامي الحنيف وخدمة الطلاب والباحثين على مستوى العالم.



وتم خلال الاحتفالية عرض لبعض الاناشيد الدينية لطالبات الازهر بأسيوط ثم كلمة الواعظة ، وفاء أحمد وتحدثت عن دور الازهر الشريف فى دعم المرأة ورسالته فى نشر الدين الاسلامى الوسطى ونشر المحبة والسلام ، وخلق جيل قادر على نشر الوسطية والدعوة الى تعاليم الاسلام السمحة ، كما تم عرض فيلم وثائقى عن الازهر الشريف .