أسماء المحررين العسكريين المكرمين في احتفالية انتصارات العاشر من رمضان بنقابة الصحفيين

ينظم مجلس نقابة الصحفيين حفل إفطار جماعي بالدور الثامن في مقر النقابة يوم الثلاثاء (4 أبريل 2023) الموافق (13 رمضان 1444هـ)، باشتراك رمزيّ قدره خمسون جنيهًا فقط. يبدأ الحجز اعتبارًا من غدا الخميس الموافق (30 مارس حتى الاثنين الموافق (3 أبريل القادم)، ويتم السداد في خزينة النقابة حتى يمكن حصر أعداد الحاجزين وتجهيز الإفطار بشكل لائق.

يعقب الإفطار احتفال النقابة بمرور 82سنة على إنشائها يحضره النقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقون، كما يتم خلال الحفل تكريم أسماء المحررين العسكريين في حرب اكتوبر بمناسبة مرور (50) سنة على ذكرى انتصار حرب أكتوبر في العاشر من رمضان.

أسماء المحررين العسكريين الذين سيتم تكريمهم في احتفالية انتصارات العاشر من رمضان بنقابة الصحفيين كلا من:

1. احمد مصطفي /الأهرام

2. أنطوان البير /الأهرام

3. حسن التوني /الأهرام

4. حسن غنيمة /الأهرام

5. عبده مباشر /الأهرام

6. محمد القيعي /الأهرام

7. محمد باشا / الأهرام

8. محمد عبد المنعم /الأهرام

9. محمد لطفي / الأهرام

10. مرسى عطا الله /الأهرام

11. ابراهيم عمر /الجمهورية

12. احمد عبد القادر /الجمهورية

13. جمال كمال /الجمهورية

14. طاهر حفني /الجمهورية

15. عبد الرحمن مصطفي /الجمهورية

16. عبد المنعم حامد عثمان /الجمهورية

17. محمد حسين شعبان /الجمهورية

18. محمد طه رياض /الجمهورية

19. رشيد الليثي /المساء

20. سامية زين العابدين /المساء

21. احمد عبد العزيز /الأخبار

22. جمال الغيطاني /الأخبار

23. صلاح قبضايا /الأخبار

24. فاروق ابراهيم /الأخبار

25. فاروق الشاذلي /الأخبار

26. فتحي رزق /الأخبار

27. مكرم جاد الكريم /الأخبار

28. ياسر رزق /الأخبار

29. إبراهيم حسن مخلوف /وكالة انباء الشرق الاوسط

30. عادل عبدالعزيز غنيم /وكالة انباء الشرق الاوسط

31. عزت شعبان /وكالة انباء الشرق الاوسط

32. جمال أبو طالب /وكالة أنباء الشرق الأوسط

33. عبد المجيد أيوب /وكالة أنباء الشرق الأوسط

34. احمد صفوت عبد الحليم /دار الهلال

35. حمدي لطفي /دار الهلال

36. شوقي مصطفي عبد الرحمن /دار الهلال

37. صلاح عبد البر /دار الهلال

38. فاروق عبد الحميد محمود /دار الهلال

39. يوسف الشريف /مجلة روزاليوسف

40. عبد الستار الطويلة /مجلة صباح الخير

41. فهمي عبد الصادق /التعاون

42. محمد جبر /التعاون