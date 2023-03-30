بسنت شوقي تهنئ علي ربيع بعيد ميلاده| شاهد

هنأت الفنانة بسنت شوقي، الفنان علي ربيع بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة تجمعهم، وعلقت: “كل سنة وانت طيب يا لولو”.

يذكر أن بسنت شوقي عرض لها مؤخرا مسلسل "دوبامين" عبر قناة cbc وهو مكون من 15 حلقة تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتصدرت الفنانة بسنت شوقي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعد رد على احد متابعيها على انستجرام انتقدها بسبب طريقة كلامها باستخدام اللغة الانجليزية .

ردت الفنانة بسنت شوقي على احد منتقديها والذي اتهمها بالتعالي بسبب استخدامها اللغة الانجليزية في معظم حديثها حيث قال له عبر خاصية ستوي انستجرام: انا بعرف اقرأ عربي مش لساني معوج ولا حاجة وبعرف اجود القرأن "