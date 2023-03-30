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رئيس التحرير
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اقتصاد

طرح محال تجارية وورش ومخابز وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية بـ5 مدن جديدة

صدى البلد

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محال تجارية وورشا حرفية ومخابز ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات بـ5 مدن جديدة شملت ( حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - بدر - بورسعيد الجديدة " سلام ")، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالمدن الجديدة وتوفير فرص العمل.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (۱۳م 2 : ۳۳ م2) بمختلف مناطق المدينة، و 18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (۱۳م ٢ : ۲٧م ۲) بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28/5/2023 ، والإثنين الموافق 29/5/2023.

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وأضاف المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجاريا بمساحات تتراوح من ( ٢٦م ۲ : ۳٥ م۲ ) أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال بحي جنوب بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 14/5/2023.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم طرح مخبز بمنطقة ۱٥٥ عمارة "إسكان اجتماعي " بالامتداد الشرقي بمساحة (٣٩٥م۲) مبنى بمشتملاته + سور، ومخبز بالدور الأرضي بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة النرجس بالحي الخامس بمساحة ( ٢١٧,٥م٢) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023.

وأشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم طرح محلاً تجارياً بمساحة ( ١٤٠٠م٢) بالدور الأرضي التجاري بالعمارة رقم 59 بالمجاورة 1 D بالحي السكني الثالث R3 بالإسكان المختلط بنشاط هايبر ماركت بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023.

وقال المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، إنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م2) بالأسواق التجارية، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (34م2 : 90م2) بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023، بمقر جهاز مدينة الصالحية الجديدة.

 

وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية تلبية احتياجات المواطنين المدن الجديدة

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