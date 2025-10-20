قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
لتمكين المرأة الاقتصادي.. مشاركة نسائية تتجاوز 45% في التصنيع الزراعي

أكد مركز تحديث الصناعة حرصه المستمر على دعم وتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مقومات الريادة الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر مع إدارة مهرجان النباتات الطبية والعطرية للعام الرابع على التوالي. وتقدم المركز بجزيل الشكر للجنة الاستراتيجية للمهرجان التي تضم نخبة من الوزارات والجهات الداعمة للقطاع، تقديرًا لدورها في تعزيز هذا المجال الحيوي.

وأوضح المركز أنه يعمل منذ سنوات من خلال قطاع الصناعات الغذائية على تطوير سلسلة القيمة الصناعية لقطاع النباتات الطبية والعطرية بهدف تعزيز تنافسية الشركات والمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في مجالات التصنيع الزراعي. وقدّم المركز نحو 200 خدمة للشركات العاملة بالقطاع في محافظتي بني سويف والفيوم، شملت شهادات الجودة والتطابق العالمية، والمشاركة في مشروعات ممولة لإقامة تجمع صناعي بالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية ببني سويف، بما يسهم في تأهيل الشركات لاشتراطات سلامة الغذاء والجودة والصحة والسلامة المهنية.

كما دعم المركز من خلال وحدة تنمية التجمعات الصناعية نحو 15 تجمعًا صناعيًا في مجالات التصنيع الزراعي بنسبة مشاركة نسائية تجاوزت 45%، تعزيزًا لمبدأ التمكين الاقتصادي للمرأة في هذا القطاع.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، قامت إدارة التكتلات الاقتصادية بالمركز بتنمية وتطوير تكتل النباتات الطبية والعطرية في محافظات قنا، أسيوط، والمنيا، باعتباره أحد التكتلات الاقتصادية الواعدة. وشملت التدخلات تنفيذ مشروعات لتوريد الآلات والمعدات للوحدات الإنتاجية، وتصميم نموذج أعمال لتشغيلها، والمشاركة في المعارض المتخصصة، إلى جانب التشبيك مع شركات التصدير وجهات التمويل، والتوعية بالبصمة الكربونية، كما تم تأهيل 30 مزرعة للحصول على شهادة «جلوبال جاب».

ويواصل مركز تحديث الصناعة جهوده لتنمية وتطوير الشركات والتكتلات العاملة في هذا المجال وزيادة قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما يسهم في تحقيق النمو والاستدامة للقطاع والعاملين به.

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

