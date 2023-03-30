الجيش الأمريكي يعلن عن تحطم مروحيتين عسكريتين في ولاية كنتاكي

أعلن الجيش الأمريكي أن مروحيتين عسكريتين من طراز "إتش إتش-60 بلاك هوك" تحطمتا في مقاطعة "تريج" بولاية "كنتاكي".



وأفادت قاعدة "فورت كامبل" -في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- بأن الحادث وقع عندما كانت المروحيتان في مهمة تدريب روتينية، مشيرة إلى أن حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي.



من جانبه، قال "أندي باشير" حاكم ولاية "كنتاكي" - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "لقد تلقينا بعض الأخبار الصعبة من فورت كامبل، مع تقارير أولية تفيد بتحطم مروحية ومن المتوقع سقوط قتلى".