ضبط متلبسا.. الكرملين الروسي يصرح بمعلومات مهمة حول المراسل الأمريكي

أفاد الكرملين الروسي في أول تعقيب له علي اعتقال الصحفي الأمريكي قائلا : “مراسل وول ستريت جورنال ضبط متلبسا بالتجسس وملفه بيد الأمن الفيدرالي”.

وكانت قد أفادت وزارة الخارجية الروسية في نبأ عاجل أن اعتقال مراسل وول ستريت جورنال مرتبط بالتجسس ولا علاقة له بالصحافة.

جاء ذلك بعد ما أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ويواجه مراسل وول ستريت جورنال اتهامات حول قيامه بجمع معلومات سرية حول إحدى شركات صناعات الدفاع الروسية بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة.