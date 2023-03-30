أسعار الذهب اليوم في مصر 30-3-2023

تحركت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددا الخميس 30-3-2023، وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل هبوط الدولار.

ويستمر التذبذب في أسواق الذهب العالمية لليوم الثالث على التوالي في نطاقات محددة في ظل تضارب التوقعات في الأسواق المالية بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل توقعات بركود الاقتصاد الأمريكي نهاية هذا العام وترقب للأزمة المصرفية العالمية.



ووفقا لـ تقرير جولد بيليون فإن الأوضاع الحالية تدعم عمليات شراء الذهب بشكل كبير في الأسواق المحلية في محاولة للتحوط ضد التضخم وضد أية تغيرات قد تطرأ على سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-3-202 في مصر ، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أيضا أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2445 جنيها للجرام للشراء بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2140 جنيه للشراء، و2120 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1834 جنيها للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 17.120 جنيه للشراء.



تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس عند المستوى 1968.00 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير حيث شهدت ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بعد بداية سلبية خلال جلسة اليوم ليسيطر التذبذب على تحركات أسواق الذهب.

يستمر المنظمين الأمريكيين في تكرار أن النظام المصرفي الأمريكي مستقرًا، وأن الأزمة التي شهدها بنك سيليكون فالي ترجع إلى سوء إدارة المخاطر والمجازفة بشكل كبير. خاصة في ظل عدم وجود تطورات سلبية في القطاع البنكي في الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى عودة الرغبة في المخاطرة ببطء إلى الأسواق كلف الذهب بعض جاذبيته كملاذ آمن.

الدولار الأمريكي من ناحية أخرى شهد انخفاض خلال جلسة اليوم، حيث هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية يشهد تذبذب فبعد أن ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3.611% عاد إلى التراجع ليغلق على انخفاض، بينما سجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوى في أسبوع عند 4.140%.