عاجل
موسكو: كييف تتجاهل سلامة محطة زاباروجيا ومستعدة للتضحية بها لتحقيق طموحاتها السياسية ممثلة مصر بمؤتمر التنمية المستدامة: أدرس مشروع حماية المحميات الطبيعية الأمين العام لدول الخليج يؤكد دعم الجهود الأممية لتحقيق أمن واستقرار اليمن شيرين سليمان تنفرد بلقاء خاص مع غادة عبدالرازق من كواليس "تلت التلاتة" تطوير الموانئ البحرية.. توجيهات رئاسية بالمشروعات البحرية لخدمة المصدرين.. ونواب: نقطة التحرك الأولى لجذب التجارة العالمية.. و دفع عجلة الاقتصاد أبرز مزاياها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر 30-3-2023

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تحركت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددا الخميس 30-3-2023،  وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل هبوط الدولار.

ويستمر التذبذب في أسواق الذهب العالمية لليوم الثالث على التوالي في نطاقات محددة في ظل تضارب التوقعات في الأسواق المالية بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل توقعات بركود الاقتصاد الأمريكي نهاية هذا العام وترقب للأزمة المصرفية العالمية.

txt

انخفاض 22 جنيهًا للكيلو .. رسالة هامة من شعبة الدواجن للمواطنين

txt

المركزي للإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة سكانية بمصر خلال 180 يومًا


ووفقا لـ تقرير جولد بيليون فإن الأوضاع الحالية تدعم عمليات شراء الذهب بشكل كبير في الأسواق المحلية في محاولة للتحوط ضد التضخم وضد أية تغيرات قد تطرأ على سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-3-202 في مصر ، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أيضا أسعار العديد من السلع والخدمات. 

 

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2445 جنيها للجرام للشراء بدون مصنعية. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2140 جنيه للشراء، و2120 جنيهات للبيع.

 

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1834 جنيها للجرام الواحد. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 17.120 جنيه للشراء.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس عند المستوى 1968.00 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير حيث شهدت ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بعد بداية سلبية خلال جلسة اليوم ليسيطر التذبذب على تحركات أسواق الذهب.

يستمر المنظمين الأمريكيين في تكرار أن النظام المصرفي الأمريكي مستقرًا، وأن الأزمة التي شهدها بنك سيليكون فالي ترجع إلى سوء إدارة المخاطر والمجازفة بشكل كبير. خاصة في ظل عدم وجود تطورات سلبية في القطاع البنكي في الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى عودة الرغبة في المخاطرة ببطء إلى الأسواق كلف الذهب بعض جاذبيته كملاذ آمن.

الدولار الأمريكي من ناحية أخرى شهد انخفاض خلال جلسة اليوم، حيث هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع.

العائد على السندات الحكومية الأمريكية يشهد تذبذب فبعد أن ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 3.611% عاد إلى التراجع ليغلق على انخفاض، بينما سجل العائد على السندات لأجل عامين أعلى مستوى في أسبوع عند 4.140%.

الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب الان سعر جرام الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

موضوعات متعلقة

بنسبة 3.5 %.. المركزي للإحصاء: انخفاض عدد العاملين بقطاع الأعمال العام خلال 2022

محيي الدين: التقدم بملف المناخ يحتاج التعامل مع تحديات التنمية بشكل كلي  

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم عالميا

المركزي للإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة سكانية بمصر خلال 180 يومًا

رضا عبد القادر: منظومة الضرائب أرسلت 83 مليون إيصال إلكتروني

تراجع أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 30-3-2023

انخفاض 22 جنيهًا للكيلو .. رسالة هامة من شعبة الدواجن للمواطنين

جائزة التميز الحكومي تتابع عملية التحكيم النهائية بجامعة بنها

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

40 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

بعد الزلازل المدمرة.. كارثة طبيعية جديدة على مشارف دمار العالم

خلافات وردود قاسية.. ماذا يخبئ مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟|تل أبيب: لسنا جزءًا منكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء العاصفة .. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

احترسي... طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

طريقة عمل جيلي بالشمام

فيديو

شهر الإخفاقات .. ذكريات مارس الحزينة مع الزمالك | فيديو جراف

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ