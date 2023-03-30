نبض الحياة: حريصون على الاستعداد الدائم لتلبية متطلبات الأسر الأكثر احتياجا

قال عبد العزيز محمد رضا عبد العزيز، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، إنه في حالة أن اعتمدنا أن رمضان 30 يوما فقط، فإن حجم الخير المضاعف التي تريده الناس لتلبيته في تلك الثلاثين يوما لن تكفي لهذا الخير.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "أما بعد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": "حريصون دائما أن يكون هناك لدينا استعدادات لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب استقبال السادة المتبرعين من أجل خدمة الذى تم ذكره مسبقا".

وتابع: "حريصين أن نكون جاهزين من حيث استكشافات وحصر احتياجاتنا خلال ال3 أشهر"، لافتا إلى أن هناك فئة كبيرة من المتبرعين تحرص على اختيار الحيز الجغرافي التي ستقوم بتقديم مساعداتهم.