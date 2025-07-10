أحمد صقر: هوانم جاردن سيتي كان مكتوب بشكل قوي وديكوراته عالمية

قال المخرج أحمد صقر إن مسلسل هوانم جاردن سيتي كان مكتوب بشكل قوي وديكوراته عالمية .

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر أن المسلسل كان يروج ان كان هناك بشوات وطنيين عكس ماكان يتداول في الأعمال الفنية آنذاك .

وتابع صقر قائلا : مفتقدين الكتابة بالعمق ده في هذا التوقيت متمنيا أن تعود هذه المسلسلات ذات قيمة مرة أخرى .

التحق المخرج أحمد صقر بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الدراسات المسرحية، وقد وصل إلى درجة مدرس مساعد، إذ تم تعيينه مدرساً بالقسم ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الدراسات المسرحية.

كانت بداية المخرج أحمد صقر من خلال إخراجه لفيلم “كيد العوالم” مع الفنان محمود حميدة وجالا فهمي والفنانة لوسي، ثم قدم عددا من الأعمال السينمائية مثل فيلم “أحلام مشروعة” مع الفنان القدير عمر الحريري.

قدم المخرج أحمد صقر العديد من الأعمال التليفزيونية الهامة، ومنها هوانم جاردن سيتى، وأميرة فى عابدين، وحديث الصباح والمساء، واللص الذى أحبه، من الذى لا يحب فاطمة، وغيرها من الأعمال.