الاتحاد الأوروبي: نناقش الخيارات الدبلوماسية المتاح اتخاذها ضد إسرائيل الاثنين

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالأراضي المحتلة، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش الإثنين المقبل الخيارات الدبلوماسية المتاح اتخاذها ضد إسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل .



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالأراضي المحتلة: “يجب وجود إجماع بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على القرار المتخذ ضد إسرائيل”.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بالأراضي المحتلة:" نأمل أن يسفر اجتماع الاتحاد الأوروبي المقبل عن انفراجة بشأن غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزةوصول 82 شهيدًا و247 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها " لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.