حزب الإصلاح والنهضة: انضمام رموز من جميع الأطياف للحوار الوطني تأكيد لجديته

أشاد حزب الإصلاح والنهضة بانضمام العديد من الرموز والقيادات السياسية والفنية والفكرية للجان المختلفة في الحوار الوطني.

وثمن الحزب فى بيان صحفى لها حرص أمانة الحوار على أن يمثل المنضمون كافة الأطياف السياسية الوطنية دون إقصاء.

وأكد الحزب أنه لابد من التركيز في المرحلة المقبلة على سرعة انعقاد الجلسات في موعدها الذي حددته أمانة الحوار من أجل الوصول إلى مخرجات عملية تؤثر في حياة المواطن بشكل عاجل كضمانة لفاعلية وجدية الحوار.

وكان حزب الإصلاح والنهضة قد تقدم برؤية متكاملة ضمت تقديرا للموقف وتوصيات وآليات تنفيذية في الملفات التسعة عشر ضمن محاور الحوار الثلاث، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.