جامعة حلوان: تحكم بالتوتر عشان تكسب صحتك

أطلقت جامعة حلوان مع بداية شهر رمضان حملة للحفاظ على صحة المصريين من أمراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان “ اكسب صحتك، احمي نفسك من الأمراض الناتجة عن زيادة الوزن أو النحافة”.

وكشفت جامعة حلوان أن الحملة تتضمن عددا من النصائح والإرشادات التي تساعد الأشخاص على المحافظة على وزنهم الطبيعي والتمتع بصحة أفضل ومنها:

التحكم بالقلق والتوتر: حيث يعد التحكم بالقلق والتوتر من الأمور المهمة في الحفاظ على الوزن المثالي، لأن المستويات المرتفعة من الأرق والتعب المفرطين يسهمان في ارتفاع مستويات الكورتيزول، وهو هرمون يفرزه الجسم في حالة التوتر، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه بالجسم إجراء التمارين الرياضية مثل اليوغا والتأمل، كما أنه من الضروري تناول وجبة الإفطار وبالتالي تفادي استخدام الطعام كأداة لتخفيض مستويات هرمون الكورتيزول عند الشعور بالتوتر.



وأعلنت جامعة حلوان انه علي الراغبين بالمشاركة بالمبادرة التوصل معها علي الرابط او مسح الباركود من الصورة، وشارك في المبادرة:

https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8

