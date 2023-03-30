حازم فتوح: نجاح كارتيرون مع الزمالك يجعله مرشحا دائما للعودة

أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، أن طرح اسمه دائمًا للعودة أمر طبيعي بسبب نجاحه مع الفريق.

وتابع فتوح خلال تواجده ضيفًا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "ديربي" عبر صفحته الرسمية: "نجاح كارتيرون في الفوز بالدوري في ولايته الثانية مع الزمالك، يجعل اسمه مرشحًا من أجل العودة مرة أخرى".

وأضاف: "عودة كارتيرون في الوقت الحالي، غير مطروحة وستكون صعبة للغاية، خاصةً أن المدير الفني لن يُحبذ الفكرة في الوقت الحالي".

واستطرد: "من أهم الأمور التي أشرفت عليها هي عودة كارتيرون للزمالك في الولاية الثانية، خاصةً أن الجميع راهن على فشله وكانت هناك معارضة كبيرة من الجماهير على عودته بعد رحيله في الفترة الأولى، ولكنه حقق الدوري وهذا يجعلني فخورًا".

واختتم حازم فتوح: "بعد عودة كارتيرون، عقد جلسة مع اللاعبين وشرح لهم أسباب مغادرته الأولى وكان هناك تفهم من الجميع، وعودته كانت نقطة مضيئة في عملي".