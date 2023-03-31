أسامة المندوه: نفذت عملية خلف خطوط العدو وعمري 19 عاما

أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أنه قام بتنفيذ عملية خلف خطوط العدو وعمره وقتها 19 عاما، مشيرا إلى أن الولاء والانتماء للوطن يبدأ من الأسرة .

وقال المندوه، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أننا كنا نتسابق لتنفيذ العمليات في سيناء بعد النكسة، وكان لدينا اصرار لاستعادة الأرض.

أفقد الجيش الإسرائيلي الثقة

وتابع وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أننا فرضنا الإرادة المصرية على إسرائيل في حرب أكتوبر، وكان عنصر المفاجأة الذي أفقد الجيش الإسرائيلي الثقة.

