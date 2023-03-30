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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس فنلندا بعد موافقة تركيا على انضمام بلاده للناتو

فنلندا
فنلندا

قال قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الخميس، إن فنلندا أصبحت جاهزة الآن للانضمام إلي حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعد موافقة جميع أعضاء الحلف.

وصدق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على بروتوكول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأعلن نائب رئيس البرلمان التركي، حيدر أكار، نتائج التصويت “من أجل التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو”، مؤكدا أنه تم قبول عضوية فنلندا في حلف الناتو. 

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وقال رئيس البرلمان التركي: “مبروك لفنلندا ومواطنيها”.

وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” العام الماضي ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

تركيا الناتو فنلندا حلف شمال الأطلسي حلف الناتو

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