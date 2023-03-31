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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تعريفية عن الخدمات المالية للعاملين بالمدرسة الفندقية بالعريش

نتاج الدورة التدريبية
نتاج الدورة التدريبية للسيدات في بئر العبد

نظم  فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “فرع شمال سيناء، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الندوة التعريفية عن : الخدمات المالية أو غير المالية ، وذلك للعاملين بالمدرسة الفندقية بالمساعيد في العريش ، بعد افتتاح أو جناح فندقي بالمدرسة الفندقية بالعريش.

حيث  يقدم جهاز تنمية المشروعات سلسلة من ندوات نشر فكر العمل الحر التي ينظمها فرع جهاز تنمية المشروعات لطلاب السنوات النهائية بالدبلومات الفنية .

 

المشروعات الصغيرة:

 

كما نفذ الحهاز، برنامج تدريبي للسيدات عن المشروعات الصغيرة بحضور ٣٠ سيدة على مهارات ريادة الأعمال وكيفية اقامة مشروع صغير،.للعمل على قيام السيدات بفتح مشروعات متناهية  الصغر لاستثمار الموارد الطبيعية التي تتوافر في البيئة السيناوية بوفرة، وتعتمد عليها السيدات في المنتجات والمشغولات البيئية المتنوعة.

خاصة مشروعات التراث السيناوي،   الذي يلقى اهتمام المستهلكين في الخارج وكذلك في مختلف محافظات الجمهورية .

حضر البرنامج التدريبي كل من : الدكتور خالد زايد رئيس فريق العمل بجمعية الجورة، ومحمد سلامة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وطارق الشوربجي مسؤول الخدمات غير المالية بالجهاز.
 

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استمرار حملة توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر الأكثر احتياجا بقرى شمال سيناء


 

العريش العاملين الفندقية الخدمات المشروعات

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