صدمة وذهول..مصدر مقرب من ترامب يكشف رد فعله بعد توجيه اتهام ضده

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن ترامب فوجئ بالتهم التي وجهتها إليه هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك.

وبحسب المصدر، فإن ترامب، اعتمادًا على معلومات في وسائل الإعلام، توقع أن يتم توجيه الاتهامات في موعد لا يتجاوز أسابيع قليلة.

وقال مصدر تحدث إلى ترامب شخصيًا، إن “ ترامب كان في حالة صدمة وذهول اليوم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد توجيه اتهام ضده، إن ما حدث سابقة تاريخية بحق رئيس أمريكي ودليل على كذب الديمقراطيين.

وأضاف ترامب، أن “الشعب الأمريكي يعلم جيدا ما يفعله الديمقراطيون”، مؤكدا أن “توجيه الاتهام لي مطاردة سياسية وقد ترتد بالعكس على بايدن”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: “أنا بريء تماما”، موضحا أن “توجيه الاتهام، هو استهداف سياسي وتدخل في الانتخابات”.

كما اتهم ترامب المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج بـ "القيام بالعمل القذر" للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدلاً من التعامل مع جرائم القتل والاعتداءات والجرائم الأخرى في نيويورك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأنه تم توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في نيويورك بعد تحقيق بشأن دفع أموال لنجمة إباحية.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن هيئة المحلفين الكبرى صوتت في صالح توجيه الاتهامات لـ ترامب