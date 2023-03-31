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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد صلاة التراويح..أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا

أطفال يلعبون كرة
أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات توثق لعب أطفال لـ كرة القدم داخل أحد المساجد في تركيا وبالتحديد العاصمة، اسطنبول

علق ناشر مقاطع الفيديو والصور المقيم بالعاصمة التركية أنه سمح للأطفال من أعمار متقاربة بـ لعب كرة القدم في الدور الأول من المسجد لمدة نصف ساعة. 

كرة قدم داخل مسجد في تركيا 

ولفت في تعليقه على مقاطع الفيديو والصور المتداولة أن الأطفال لعبوا كرة القدم بحرية داخل أرجاء المسجد بعد الإنتهاء من صلاة التروايح وأن ابنه كان واحد منهم. 

ولاقت مقاطع الفيديو وصور لعب الأطفال داخل المسجد في تركيا غضب كثيريين معتبرين المسجد مكان للعبادة لا لغيرها من الأهداف وأن كرة القدم لها أماكن مخصصة للعبها، بينما رحب البعض الآخر بلعب الأطفال داخل المسجد معتبرين أن هذه وسيلة لتحبيب الأطفال في المساجد. 

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أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا 
أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا 

 

أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا 

 

أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا 

 

 

 

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